Hisse başına 722,93 TL kâr! 2025’in en kârlı 20 hissesi açıklandı: İşte en çok kazandıranlar...
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler içinde hisse başına kârı en yüksek 20 şirket belli oldu. Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Pegasus, Migros, Doğuş Otomotiv, Banvit, Ülker, Bim'in de yer aldığı listede zirveye yerleşen hisse dikkat çekti.
2025 yılı birinci çeyrek finansal sonuçları sonrası Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler arasında hisse başına kâr (HBK) verileri dikkat çekti.
Hisse başına kâr, şirketin net kârının hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor ve kârlılık göstergesi olarak öne çıkıyor.
Söz konusu veriler, 2025 yılı 1. çeyrek finansal tablolarına dayanmakta olup, bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. HBK, şirketin sermayesiyle de ilişkili olduğundan, şirketlerin finansal sağlıklarını ve değerlerini değerlendirmek için farklı finansal göstergelerle birlikte incelenmesi önem taşımaktadır.
İşte hisse başına kârı en yüksek şirketler....