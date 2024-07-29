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  4. Hisse senedi nedir? Hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir?

Hisse senedi nedir? Hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir?

Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim ortaklıklar ile sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklarda ortaklık payını temsil eden menkul kıymetlere hisse senedi denir. Peki, hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir? İşte detaylar…

Hisse senedi nedir? Hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir? - Sayfa 1

Hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir?

Şirketin karından hisse alma hakkı

Yeni hisse alma hakkı

Tasfiye bakiyesine katılma hakkı

Şirket yönetimine katılma hakkı

Oy Hakkı

Bilgi alma hakkı

 

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Hisse senedi nedir? Hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir? - Sayfa 2

Hisse senedi türleri nelerdir?

Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri

Senedin hamili kim ise, o kimsenin hak sahibi sayıldığı hisse senetleri hamiline yazılı hisse senetleridir. Hamiline yazılı hisseler teslimle devredilebilirken, nama yazılı hisse senetleri, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça devredilebilir.

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Hisse senedi nedir? Hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir? - Sayfa 3

Adi ve imtiyazlı hisse senetleri

Adi pay senetleri, esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlayan hisse senetleridir. Şirket sermayesine katılan yatırımcılara belirli ayrıcalıklara sahip olarak sunulan hisse senedi ise "imtiyazlı hisse senedi" adı verilir.

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Hisse senedi nedir? Hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir? - Sayfa 4

Bedelli ve bedelsiz hisse senetleri

Kuruluş aşamasında ya da bedelli sermaye artırımına konu olan pay senetlerine bedelli hisse senetleri denir. Yedek akçelerin, dağıtılmamış karların, yeniden değerleme değer artış fonlarının, gayrimenkul satış kazançlarının veya iştiraklerdeki değer artışlarının sermayeye eklenmesi sonucunda çıkarılacak hisse senetlerine "bedelsiz hisse senetleri" denir.

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