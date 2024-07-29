Hisse senedi nedir? Hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir?
Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim ortaklıklar ile sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklarda ortaklık payını temsil eden menkul kıymetlere hisse senedi denir. Peki, hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir? İşte detaylar…
Hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir?
Şirketin karından hisse alma hakkı
Yeni hisse alma hakkı
Tasfiye bakiyesine katılma hakkı
Şirket yönetimine katılma hakkı
Oy Hakkı
Bilgi alma hakkı
Hisse senedi türleri nelerdir?
Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri
Senedin hamili kim ise, o kimsenin hak sahibi sayıldığı hisse senetleri hamiline yazılı hisse senetleridir. Hamiline yazılı hisseler teslimle devredilebilirken, nama yazılı hisse senetleri, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça devredilebilir.
Adi ve imtiyazlı hisse senetleri
Adi pay senetleri, esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlayan hisse senetleridir. Şirket sermayesine katılan yatırımcılara belirli ayrıcalıklara sahip olarak sunulan hisse senedi ise "imtiyazlı hisse senedi" adı verilir.
Bedelli ve bedelsiz hisse senetleri
Kuruluş aşamasında ya da bedelli sermaye artırımına konu olan pay senetlerine bedelli hisse senetleri denir. Yedek akçelerin, dağıtılmamış karların, yeniden değerleme değer artış fonlarının, gayrimenkul satış kazançlarının veya iştiraklerdeki değer artışlarının sermayeye eklenmesi sonucunda çıkarılacak hisse senetlerine "bedelsiz hisse senetleri" denir.