Hisse senedi seçerken bunlara dikkat! Yatırımcılar kaybetmemek için bu kuralları izliyor

2-) Sektörün geleceğini değerlendirin

Her sektör farklı fırsatlar ve riskler barındırır. Teknoloji ve sağlık sektörü hızlı büyüme potansiyeli sunarken, enerji veya inşaat sektörü daha stabil ama yavaş kazanç sağlar. Sektör trendlerini takip etmek, yatırımın uzun vadede kazançlı olup olmayacağını gösterir. Yükselişte olan sektörlere erken dönemde yatırım yapmak avantaj sağlayabilir. Ayrıca sektördeki rekabet durumu ve hükümet politikaları, şirket performansını etkileyen önemli faktörlerdir. Sektör analizleri, yatırımcının riskleri önceden görmesini ve daha bilinçli karar vermesini sağlar.