Hisse senedi: Şirket ortaklığına açılan kapı

Hisse senedi nedir?

Hisse senedi, bir şirketin sermayesine ortaklığı temsil eden değerli bir kağıttır. Bir yatırımcı hisse senedi satın aldığında, o şirketin belirli bir oranda ortağı haline gelir. Bu ortaklık, sadece sembolik bir unvan değil, aynı zamanda çeşitli hakları da beraberinde getirir. Bunlar arasında en önemlileri, şirketin elde ettiği karın bir kısmından pay alma hakkı olan temettü, şirketin geleceğiyle ilgili kararların alındığı genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı ve şirketin değerinin artmasıyla birlikte yatırımcının hisselerinin de değer kazanmasıyla elde edilen sermaye kazancı potansiyelidir.