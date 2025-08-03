Hisselerde kritik hafta! Yatırımcılar rahat bir nefes alacak: 10 hissede yasaklar kalkıyor
Borsa İstanbul’da işlem gören 10 hisse üzerindeki tedbirler bu hafta kalkarak, hisseler tam serbest koşullarda işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul’da 4-8 Ağustos 2025 işlem haftasında, daha önce Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında tedbir kararı alınan 10 hisse senedindeki kredili işlem, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat gibi tedbirler sona eriyor. Bu hisseler, tedbir kararı olmadan işlem görmeye başlayacak.
İşte bu hafta yasakları kaldırılacak hisseler...
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) – 4 Ağustos Pazartesi
Sona erecek olan tedbirler: Kredili işlem yasağı
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) – 4 Ağustos Pazartesi
Sona erecek olan tedbirler: Kredili işlem yasağı