Hızlı tüketim malları sektörü savunmada Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 20 şirket sözlü savunmaya başladı.

Rekabet Kurulunda, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici ve tedarikçi niteliğindeki 15, perakendeci niteliğindeki 5 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı başladı. Söz konusu teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Toplantı, kurum binasında, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantının açılışında konuşan Küle, Kurulun 2021 ve 2022 yıllarındaki 5 ayrı kararı uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerce ilgili Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı. 1 | 9

Küle, hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, sözlü savunma toplantısının yapılmasına karar verildiğini söyledi. Başkan Küle, sayılarının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması için teşebbüslerin gruplar halinde, bugün ve yarın olmak üzere, iki gün dinleneceğini bildirdi. 2 | 9

Soruşturma heyeti temsilcisi de belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arasında anlaşmalar ve uyumlu eylemler ile teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarının Kanun açısından yasak olduğunu anımsattı. 3 | 9