Hollanda ilk sırada, Türkiye en düşük not grubu olan kategoride!
Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre Hollanda en iyi emeklilik sistemine sahip ülke olurken Türkiye son sıralarda yer aldı. İşte emeklilik sisteminin iyi olduğu o ülkeler...
Hollanda en iyi emeklilik sistemine sahip olduğu Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre İzlanda ve Danimarka da A notunu aldı.
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Türkiye herhangi bir ülkenin yer aldığı en düşük not grubu olan kategoride yer aldı.
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Türkiye'nin emeklilik sistemi Güney Afrika, Arjantin, Filipinler ve Hindistan ile birlikte dünyanın en zayıf emeklilik sistemleri arasında yer aldı.
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İşte endekse göre emeklilik sistemlerinin sıralaması...
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