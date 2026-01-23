HSBC 9 hissede hedef fiyatları değiştirdi! Bu hissede yeni beklenti 12.500 TL oldu
Borsa İstanbul uzun zaman sonra 13.000 seviyesini aşarak rekor kırdı. Bu noktada yatırımcı yüzünü yeniden borsaya çevirirken HSBC de 9 hissede hedef fiyatları revize etti. Bazı hisse fiyatlarında değişiklik yaşanmazken en çok tercih edilenlerde gözle görülür farklılıklar oluştu.
Borsa İstanbul’un 13.000 puanı aşarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından yatırımcı ilgisi yeniden hisse senetlerine yönelirken, HSBC’nin 9 hisse için açıkladığı yeni hedef fiyat revizyonları piyasada dikkat çekti; özellikle bir hissede beklentinin 12.500 TL seviyesine çıkarılması öne çıktı.
1 | 11