HSBC'den '4 Türk bankası' için yeni değerlendirme

İngiltere merkezli dev banka HSBC, yıl başından bu yana Türk banka hisselerinde yaşanan rallinin ardından gelecek yıl için dezenflasyon patikasının büyük ölçüde fiyatlanmış göründüğünü, bu nedenle söz konusu hisselerde seçici kalmaya devam ettiğini duyurdu.