HSBC'den '4 Türk bankası' için yeni değerlendirme
HSBC, Türk banka hisselerine ilişkin hedef fiyatlarını güncelledi. Banka, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti BBVA için hedef fiyatlarını yükseltirken; Akbank ve Garanti BBVA için tavsiyesini de değiştirdi. Öte yandan banka, Türk bankacılık sektöründe yaşanan rallinin ardından, 2025 için dezenflasyon patikasının büyük ölçüde fiyatlanmış göründüğünü notunu düştü.
İngiltere merkezli dev banka HSBC, yıl başından bu yana Türk banka hisselerinde yaşanan rallinin ardından gelecek yıl için dezenflasyon patikasının büyük ölçüde fiyatlanmış göründüğünü, bu nedenle söz konusu hisselerde seçici kalmaya devam ettiğini duyurdu.
Bugün yapılan değerlendirmede, “Türk özel bankalarına ilişkin görüşlerimizi, faizlerdeki son değişiklikleri, birinci çeyrek 2024 sonuçlarında ortaya çıkan operasyonel eğilimleri ve bireysel bankacılık tarafında varlık kalitesindeki bozulmaya ilişkin erken işaretleri dikkate alarak yeniden düzenliyoruz” denildi.
"2024 hâlâ bir geçiş dönemi gibi görünüyor"
“Kârlılığın sadece yıllık olarak ortalama yüzde 4 artmasını beklediğimiz 2024 yılı hâlâ bir geçiş dönemi gibi görünüyor. 2025 yılına gelindiğinde, enflasyonun yüzde 30’a doğru yavaşlayarak, net faiz marjı büyümesi için yeterli alan bırakmasını bekliyoruz” ifadeleri kullandı.
İşte HSBC'nin Türk bankaları için yeni hedef fiyatları
Akbank için hedef fiyatını 56,5 TL'den 70 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "al" dan "tut"a indirdi.