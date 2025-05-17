HSBC’nin en çok satın aldığı 10 hisse ; 171 milyon TL net alış yaptı.
Borsa yatırımcısının yakından takip ettiği haftada HSBC toplamda 171 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Dev bankanın alım yaptığı hisseler de dikkati çekti.
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi haftayı yüzde 1,33 yükselişle 9668,36 puanla kapattı. Endeksin değer kazandığı günde HSBC yüklü alım yaptı.
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rotaborsa.com’daki bilgiye göre HSBC müşterileri, BİST100 endeksinin yükseldiği günde 171 milyon TL net alışla günü geride bıraktı.
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HSBC 171 MİLYON TL’LİK NET ALIM YAPTI
İşte borsanın kapanış gününde HSBC’nin alım yaptığı hisseler ve net işlem hacimleri;
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