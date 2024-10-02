Hükümet düğmeye bastı: Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor! İşte masadaki formüller
Hükümet, kamuoyunda tartışılan 2024 ile 2025 yılı arasında ilk defa emekli olacak çalışanlara bağlanacak emekli aylıkları arasındaki oluşan yüzde 30 farkın giderilmesi konusunda çalışma başlattı. Kulislerde emekli olacaklar arasındaki maaş farkını ortadan kaldırmak için alternatifli çalışma yürütüldüğü konuşuluyor. İşte detaylar...
Emeklilik hayali kuran binlerce kişi 2025'te hak kaybına uğramamak için kurumları dilekçe yağmuruna tuttu. 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin 2025'te verenlere göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak olmasına ilişkin tartışmalar hükümeti harekete geçirdi.
Hükümet, kamuoyunda tartışılan 2024 yılı ile 2025 yılı arasında ilk defa emekli olacak çalışanlara bağlanacak emekli aylıkları arasındaki oluşan yüzde 30 farkın giderilmesi konusunda çalışma başlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki yapılan görüşmelerin ekim ayı içinde somutlaştırılması, hazırlanacak düzenlemenin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.
ALTERNATİFLİ ÇALIŞMA MASADA
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre emekli olacaklar arasındaki maaş farkını ortadan kaldırmak için alternatifli çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Masadaki formüllerden birinin de "güncelleme katsayısını belli oranda sabitleme" olduğu belirtildi.