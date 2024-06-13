Hükümet düğmeye bastı: Moto kuryelere vergi geliyor!

Sorun, moto kuryelerin bir işverene bağlı olmadan kendi hesabına çalışması ve gelir elde etmesi halinde ortaya çıkıyor. Bu şekilde devamlı moto kurye faaliyetinde bulunulması ve gelir elde edilmesi halinde, elde edilen gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekiyor. Bu da ticari kazanç sahibi olarak mükellefiyet kaydı, defter tutma, beyanname verme gibi birçok vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesini içeriyor.