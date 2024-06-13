Hükümet düğmeye bastı: Moto kuryelere vergi geliyor!
Hükümet, yeni torba yasada kayıt dışı çalışan moto kuryeleri vergilendirmek amacıyla çalışma başlattı. Meclis’e sunulması planlanan yasanın detaylarına ekonomim.com ulaştı. İşte moto kuryelere yönelik vergi çalışmasının detayları...
Bayram sonrası Meclis’e sunulması planlanan yeni torba yasada moto kuryelerin vergilendirilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Özellikle pandemi döneminde popüler hale gelen moto kuryecilik birkaç yıl içinde hızla gelişip önemli bir sektör haline geldi. Sigortalı çalışan moto kurye sayısının 140 bin olduğu, sigortasız çalışanlar da eklendiğinde bu sayının 350 binleri bulduğu tahmin ediliyor.
Herhangi bir şirkette ücretli olarak çalışan moto kuryeler açısından vergilendirme yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Çünkü, şirkette ücretli olarak çalışan moto kuryelere ödenen ücretler, gelir vergisine tabi tutuluyor ve ilgili şirket tarafından beyan edilerek vergi dairesine ödeniyor.
Sorun, moto kuryelerin bir işverene bağlı olmadan kendi hesabına çalışması ve gelir elde etmesi halinde ortaya çıkıyor. Bu şekilde devamlı moto kurye faaliyetinde bulunulması ve gelir elde edilmesi halinde, elde edilen gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekiyor. Bu da ticari kazanç sahibi olarak mükellefiyet kaydı, defter tutma, beyanname verme gibi birçok vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesini içeriyor.