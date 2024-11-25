Hükümet GSS borçları için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu silinecek... Kimler yararlanacak?

100 milyar TL'yi aşan, 2025 yılı asgari ücret zammı ve oluşacak gecikme faiziyle daha da artacak olan GSS borçlarının ödeyemeyenlerin durumu ne olacak? Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek mi?