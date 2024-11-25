Hükümet GSS borçları için harekete geçti: 400 bin kişinin borcu silinecek... Kimler yararlanacak?
400 bin kişinin 250 milyon TL'yi aşan Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silinecek. Son 10 yılda biriken borçlar ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ertelenecek. Peki kimlerin biriken borcu silinecek? Uygulamadan kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...
2025 yılı yaklaşırken borçlular Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlanmaya devam edip etmeyeceklerini merak ediyor.
100 milyar TL'yi aşan, 2025 yılı asgari ücret zammı ve oluşacak gecikme faiziyle daha da artacak olan GSS borçlarının ödeyemeyenlerin durumu ne olacak? Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek mi?
GSS NEDİR, ZORUNLU MUDUR?
GSS; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta anlamına geliyor. Genel Sağlık Sigortası kişilerin ekonomik gücü ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı 85 milyonluk Türkiye'nin tamamını kapsıyor. GSS zorunlu olup, bu hak ve yükümlülüklerden vazgeçilmesi mümkün değil.
KİMLERİ KAPSIYOR?
GSS kapsamında sigortalı sayılan 33 grup özetle şöyle:
Bir işverenin emrinden çalışan 4/a'lılar, BağKur'lu 4/b'liler, kamu idarelerinde çalışan 4/c'liler. İsteğe bağlı sigortalı olanlar. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 18 yaşını doldurmamış çocuklar, 65 yaş aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları emeklileri, dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcular, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler, Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, avukatlık stajı yapmakta olanlar, hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kadınlar, 18 yaşından küçük engelli ve engelli yakını aylığı alanlar, er, erbaşlar.