Hükümet harekete geçti: Miras yoluyla kalan araziler için yeni uygulama başlıyor
Anneden, babadan miras yoluyla kalan araziler için yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni düzenleme için harekete geçti. Buna göre mirasçılara her ay düzenli para ödenecek. Peki detaylar neler, uygulamadan yararlanma şartları neler? İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarım arazileri için yeni bir uygulamaya geçti. Buna göre devlet, miras yoluyla sahip olunan ve uzun süredir ekilmeyen tarlalar için mirasçılara her ay ödeme yapacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider miras yoluyla sahip olunan ancak iki yıldan fazla süredir ekilmeyen tarım arazilerinin dijital kiralama yöntemiyle kiraya verileceğini belirtti.
"Mirasçılara yönelik birçok düzenleme yapıldı"
Peki kiralama bedeli nasıl belirlenecek, kişiler kiralama yapmak istemezse bu durumda ne olacak? Mirasçılar kiralamadan nasıl yararlanacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Bu düzenleme tarım arazilerinin daha etkin ve verimli kullanılması için yapılan bir düzenlemedir.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu yakın zamanda revizeye uğradı, 6537 sayılı kanun olarak değiştirildi. 15 Mayıs 2024’te yeni kanun yayımlandı. Burada mirasçılara yönelik birçok yeni düzenlemeler yapıldı.