Hükümet harekete geçti: Miras yoluyla kalan araziler için yeni uygulama başlıyor

"Mirasçılara yönelik birçok düzenleme yapıldı"

Peki kiralama bedeli nasıl belirlenecek, kişiler kiralama yapmak istemezse bu durumda ne olacak? Mirasçılar kiralamadan nasıl yararlanacak?

Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Bu düzenleme tarım arazilerinin daha etkin ve verimli kullanılması için yapılan bir düzenlemedir.