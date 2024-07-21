Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak

ÖN VERGİLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ise pazar yeri olarak nitelendirilen e-ticaret platformlarının çok büyük hacmi içeren tedarikçileri bulunduğunu belirtirken, "Bu pazar yerlerinin çok büyük hacmi var. Burada bir ön vergileme yaparak, aslında bu nihai vergileme değil, yıllara sari inşaat işlerinde olduğu, sistemimizde var veya bankalarda mevduat faizlerinden stopaj yapar gibi. Bunlar güçlü hâle geldikleri için bunlar üzerinden satış yapanlardan bir ön vergileme yaparak daha sonra kendilerinin bir kârı çıkarsa burada aldığımız vergiyi onlar mahsup edebilecekler" dedi. Bayrakdar, bu düzenlemenin 1 Ocak 2025 tarihinde doğrudan başlayacağını ve ön vergileme oranını Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceğini söyledi. Bayrakdar, "300 bin mükellef var orada, onlara bir zarar vermiyor bu. Yani, 100 lira alacaksa belki 97 lira alacak, 98 lira alacak, 2 lirası orada kalacak" ifadelerini kullandı.