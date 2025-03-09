Hurda araç teşviki Meclis’ten geçti mi? ÖTV indiriminden yararlanabilecek araçlar hangileri?

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte, aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulması talep edildi.