Hurda araç teşviki Meclis’ten geçti mi? ÖTV indiriminden yararlanabilecek araçlar hangileri?
Türkiye’de uzun süredir gündemde olan hurda araç teşviki, 2025 yılında yeniden tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan bir kanun teklifi, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Peki hurda teşviki hakkında son durum ne? Hurda teşviki 2025 yılında çıkacak mı? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek? İşte detaylar...
Zaman zaman gündeme gelen hurda ve yaşı büyük araçlara yönelik teşvik haberleri yeniden tartışılıyor. Geçtiğimiz haftalarda, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerinin ÖTV’siz sıfır araç alabilmesini sağlayacak bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda değişiklik öngören bu teklif, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM’ye getirildi.
25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte, aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulması talep edildi.