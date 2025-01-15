Hurda fırsatçıları kanunu beklemedi! ‘ÖTV’siz araç alımı’ gelecek diye fiyatları uçurdular

MHP’den hurda araçlar için teklif gelmişti

Milliyetçi Hareket Partisi geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair teklifi Meclis’e sundu. 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf tutulması talep edildi. Ancak netleşen bir durum yok. Konuyla ilgili hükümetin bir çalışması olmadığı biliniyor. Ancak bu haberler bile piyasada hareketlenmelere neden oldu.

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