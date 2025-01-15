Hurda fırsatçıları kanunu beklemedi! ‘ÖTV’siz araç alımı’ gelecek diye fiyatları uçurdular
TBMM gündemine “Hurda teşviki ile ÖTV’siz araç alımı” teklifinin gelişi fırsatçıları harekete geçirdi. Online ilan sitelerinde 25 yaş üstü araçların fiyatları arttı. Sektör temsilcileri ‘Teşvikle ilgili çıkan kanun yok’ diyerek vatandaşları uyardı.
MHP tarafından geçtiğimiz aylarda “Hurda teşviki ile ÖTV’siz araç alımı” teklifi verilmişti. Meclis’e sunulan teklifin ardından 25 yaş üstü araçların fiyatı online ilan platformlarında yükseldi.
ARACINI HURDAYA VERENE PREMİUM SUV GELİYOR. İŞTE 12 MODEL (TIKLA OKU)
MHP’den hurda araçlar için teklif gelmişti
Milliyetçi Hareket Partisi geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair teklifi Meclis’e sundu. 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf tutulması talep edildi. Ancak netleşen bir durum yok. Konuyla ilgili hükümetin bir çalışması olmadığı biliniyor. Ancak bu haberler bile piyasada hareketlenmelere neden oldu.
ARACINI HURDAYA VERENE PREMİUM SUV GELİYOR. İŞTE 12 MODEL (TIKLA OKU)
25 yaş üstü araçlarda fiyatlar yükseldi
“Hurda teşviki için kaçırılmayacak fırsat”, “Şimdi al, kârlı çık” gibi başlıklarla yayınlanan ilanlarda, 25 yaş üstü araçların piyasa bedelinin üzerinde satışa sunulduğu görüldü. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bazı hurda araç sahipleri durumdan istifade etmek amacıyla şimdiden araçlarını yüksek fiyattan ilana koydu.
ARACINI HURDAYA VERENE PREMİUM SUV GELİYOR. İŞTE 12 MODEL (TIKLA OKU)
“Hurda araçlara ederinin fazlasını vermeyin”
İkinci el otomobil işi yapan Serkan Biçer “97 model bir otomobilin fiyatı 300 bin lirayken, ilana 470 bin liradan konulmuş. Açıklamaya da ‘hurda teşviki için kaçınılmaz fırsat’ yazmışlar. Kanunlaşan bir durum yokken hurda araçlara ederinin fazlasını vermeyin” açıklamasında bulundu.
ARACINI HURDAYA VERENE PREMİUM SUV GELİYOR. İŞTE 12 MODEL (TIKLA OKU)