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Hurda fiyatlarına zam üstüne zam!

Dünya genelinde emtia piyasasında yükseliş eğiliminin sürmesi hurda fiyatlarını da ciddi ölçüde etkiledi. Bu yükseliş, yurt içi piyasalarda hurda fiyatlarına da yansıyarak fiyatları zirveye çıkardı. İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre hurda fiyatları…

Hurda fiyatlarına zam üstüne zam! - Sayfa 1

Hurda bakır grubu fiyatları (Kg)

 Soyma bakır hurdası: 302 TL

Lama bakır hurdası imalat: 302 TL

Kırkambar bakır: 273 TL

Külçe bakır %98: 250 TL

Granül bakır (kırkambar kırma): 255 TL

Bakır talaşı Cu %98: 228 TL

Antigron kırma bakır: 299.40 TL

Boyalı lama bakır & boru: 281.60 TL

Sarı çubuk parça: 185.20 TL

Sarı çubuk talaş: 185.20 TL

Fosfor bronz: 286.50 TL

Bronz parça: 249.40 TL

Sarı talaşı: 179.30 TL

Alaşımlı sarı talaşı: 149.20

 

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Hurda fiyatlarına zam üstüne zam! - Sayfa 2

Hurda demir grubu fiyatları (Kg)

 Dkp hurda: 11.84 TL

İmalat artığı (lazer & sac): 11.71 TL

Extra hurda: 11.36 TL

Karışık ve toplama hurda: 10.47 TL

Demir talaşı: 9.73 TL

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Hurda fiyatlarına zam üstüne zam! - Sayfa 3

Hurda alüminyum grubu fiyatları (Kg)

 Tel aliminyum: 77.70 TL

Levha araiş levha alüminyum: 68.10 TL

Ofseet matbaa alüminyum: 71.90 TL

Jant alüminyum: 73.90 TL

Boyasız profil alüminyum: 66.20 TL

Profil alüminyum: 64.30 TL

Çinkolu kütük alüminyum: 63.30 TL

Tas tabak alüminyum: 59.90 TL

Piston alüminyum: 61.60 TL

Sert alüminyum: 57.60 TL

Kutu alüminyum: 44.10 TL

Radyatör alüminyum: 44.10 TL

Bakırlı alüminyum radyatör: 129.50 TL

Alüminyum talaş: 44.10 TL

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Hurda fiyatlarına zam üstüne zam! - Sayfa 4

Hurda çinko grubu fiyatları (Kg)

Çinko levha: 67.10 TL

Külçe çinko: 65.20 TL

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