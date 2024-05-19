Hurda fiyatlarına zam üstüne zam!
Dünya genelinde emtia piyasasında yükseliş eğiliminin sürmesi hurda fiyatlarını da ciddi ölçüde etkiledi. Bu yükseliş, yurt içi piyasalarda hurda fiyatlarına da yansıyarak fiyatları zirveye çıkardı. İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre hurda fiyatları…
Hurda bakır grubu fiyatları (Kg)
Soyma bakır hurdası: 302 TL
Lama bakır hurdası imalat: 302 TL
Kırkambar bakır: 273 TL
Külçe bakır %98: 250 TL
Granül bakır (kırkambar kırma): 255 TL
Bakır talaşı Cu %98: 228 TL
Antigron kırma bakır: 299.40 TL
Boyalı lama bakır & boru: 281.60 TL
Sarı çubuk parça: 185.20 TL
Sarı çubuk talaş: 185.20 TL
Fosfor bronz: 286.50 TL
Bronz parça: 249.40 TL
Sarı talaşı: 179.30 TL
Alaşımlı sarı talaşı: 149.20
Hurda demir grubu fiyatları (Kg)
Dkp hurda: 11.84 TL
İmalat artığı (lazer & sac): 11.71 TL
Extra hurda: 11.36 TL
Karışık ve toplama hurda: 10.47 TL
Demir talaşı: 9.73 TL
Hurda alüminyum grubu fiyatları (Kg)
Tel aliminyum: 77.70 TL
Levha araiş levha alüminyum: 68.10 TL
Ofseet matbaa alüminyum: 71.90 TL
Jant alüminyum: 73.90 TL
Boyasız profil alüminyum: 66.20 TL
Profil alüminyum: 64.30 TL
Çinkolu kütük alüminyum: 63.30 TL
Tas tabak alüminyum: 59.90 TL
Piston alüminyum: 61.60 TL
Sert alüminyum: 57.60 TL
Kutu alüminyum: 44.10 TL
Radyatör alüminyum: 44.10 TL
Bakırlı alüminyum radyatör: 129.50 TL
Alüminyum talaş: 44.10 TL
Hurda çinko grubu fiyatları (Kg)
Çinko levha: 67.10 TL
Külçe çinko: 65.20 TL