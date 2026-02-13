Hurda piyasasında güncel fiyatlar: Metalden kağıda 2026’nın şubat tablosu

SARI VE PİRİNÇ HURDA GRUBU

Pirinç ve sarı hurda grubunda da hareketli bir görüntü var. Sarı hurda 325 TL civarında talep görürken, musluk ve vana gibi sarı hurdalar 295 TL bandında işlem görüyor. Kaliteli MS serisi sarı hurdalar ise 395 TL seviyesine kadar çıkıyor.