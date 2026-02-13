Hurda piyasasında güncel fiyatlar: Metalden kağıda 2026’nın şubat tablosu
Türkiye hurda piyasası 2026 yılına güçlü giriş yaptı. Döviz kurları ve sanayi talepleri hurda fiyatlarında yoğun bir dalgalanma yaratıyor. Özellikle bakır, pirinç ve özel alaşımlar hurdada alım-satım yapanları yakından ilgilendiriyor. Metal dışı hurdalar da farklı sektörlerden çıkan atıklarla değer buluyor.
BAKIR HURDA YÜKSEK DEĞERİNİ KORUYOR
Hurda bakırda bu ay fiyatlar yüksek seviyelerde seyrediyor. Özellikle soyulmuş bakır ve lama bakır gibi kaliteli hurdalar 550 TL’ye yakın kilogram fiyatıyla alıcı buluyor. Boru bakır ve yanık bakır da benzer bantlarda işlem görürken bakırlı petek hurdası daha düşük seviyede fiyatlanıyor.
SARI VE PİRİNÇ HURDA GRUBU
Pirinç ve sarı hurda grubunda da hareketli bir görüntü var. Sarı hurda 325 TL civarında talep görürken, musluk ve vana gibi sarı hurdalar 295 TL bandında işlem görüyor. Kaliteli MS serisi sarı hurdalar ise 395 TL seviyesine kadar çıkıyor.
DEMİR HURDA ALIMLARINDA ARALIKLAR BELİRLENDİ
Demir hurdada farklı sınıflar için fiyatlar belli oldu. DKP demir hurdası yaklaşık 16 TL/kg, diğer demir hurdaları ise 10–11 TL/kg bandında teklif ediliyor. Teneke hurdası ise daha düşük fiyatla piyasaya giriyor.