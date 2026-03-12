Hürmüz’de gerilim arttı İran üç gemiyi daha vurdu, petrol fiyatına okkalı zam yolda
İran ile ABD arasında devam eden gerilim, etkisini dünyaya gösteriyor. Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılması küresel krizin kapısını araladı. Petrol fiyatlarında global çapta artış yaşanırken, bu kez de petrolün varil fiyatının 200 doları aşması bekleniyor.
ABD, İsral ve iran arasındaki gerilim etkisini tüm dünyaya gösteriyor. Küresel krizin fitilini ateşleyen bu gerilim, petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Güncel olarak petrol varil fiyatı 100 dolar olsa da, İran’ın üç gemiyi daha vurmasıyla birlikte okkalı bir zam daha yolda.
Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında gece boyunca 3 yabancı geminin daha vurulması, Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırırken, İran'ın petrol fiyatlarının 200 dolara çıkabileceği uyarısı endişeleri artırıyor.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan nakliye trafiği neredeyse tamamen durma noktasına gelmişti.
İngiliz Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) merkezi, BAE'deki önemli liman şehri Jebel Ali'nin yaklaşık 35 deniz mili kuzeyinde bir konteyner gemisinin bilinmeyen bir mermiyle vurulduğunu bildirdi. Olayda gemide küçük bir yangın çıkarken, mürettebatın tamamının güvenli olduğu belirtildi. Bundan kısa bir süre önce, Irak sularında, Basra şehri yakınındaki Umm Qasr limanı yakınında vurulan iki yabancı petrol tankeri alevler içinde kaldı.