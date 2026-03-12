Hürmüz’de gerilim arttı İran üç gemiyi daha vurdu, petrol fiyatına okkalı zam yolda

ABD, İsral ve iran arasındaki gerilim etkisini tüm dünyaya gösteriyor. Küresel krizin fitilini ateşleyen bu gerilim, petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Güncel olarak petrol varil fiyatı 100 dolar olsa da, İran’ın üç gemiyi daha vurmasıyla birlikte okkalı bir zam daha yolda.