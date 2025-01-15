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  4. İBB memur alımına başlıyor! Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı açıklandı

İBB memur alımına başlıyor! Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yayımladığı duyuruda 1532 memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Peki, İBB memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir?

İBB memur alımına başlıyor! Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı açıklandı - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin memur alımı için belirlediği başvuru süreci, 10 Şubat 2025'te başlayıp 16 Şubat 2025'te sona erecek.

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İBB memur alımına başlıyor! Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı açıklandı - Sayfa 2

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek ve yalnızca tek bir kadro için başvuruda bulunabilecek.

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İBB memur alımına başlıyor! Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı açıklandı - Sayfa 3

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi web sitesinde yayımlanacak.

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İBB memur alımına başlıyor! Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı açıklandı - Sayfa 4

KADROLAR ARASINDA ŞUNLAR YER ALIYOR

İtfaiye Eri: Lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan pozisyonlar; farklı sürücü belgesi ve mezuniyet şartları ile dikkat çekiyor. Toplamda 654 kişi alınacak.

Zabıta Memuru: Lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan pozisyonlarla toplam 290 kişi işe alınacak.

Memur ve Teknik Kadrolar: Bilgisayar işletmeni, tekniker, mühendis, sosyal hizmet uzmanı gibi alanlarda çeşitli unvanlarda personel alımları yapılacak.

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