İBB memur alımına başlıyor! Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yayımladığı duyuruda 1532 memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Peki, İBB memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin memur alımı için belirlediği başvuru süreci, 10 Şubat 2025'te başlayıp 16 Şubat 2025'te sona erecek.
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek ve yalnızca tek bir kadro için başvuruda bulunabilecek.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi web sitesinde yayımlanacak.
KADROLAR ARASINDA ŞUNLAR YER ALIYOR
İtfaiye Eri: Lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan pozisyonlar; farklı sürücü belgesi ve mezuniyet şartları ile dikkat çekiyor. Toplamda 654 kişi alınacak.
Zabıta Memuru: Lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan pozisyonlarla toplam 290 kişi işe alınacak.
Memur ve Teknik Kadrolar: Bilgisayar işletmeni, tekniker, mühendis, sosyal hizmet uzmanı gibi alanlarda çeşitli unvanlarda personel alımları yapılacak.