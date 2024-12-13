İBB'den "İSPARK ücretleri" açıklaması: Otopark ücretine hangi bölgede ne kadar zam geldi?
İBB Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, İSPARK ücretlerine yapılan zam oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, 1. Bölge otoparklarında yüzde 49,07, 2. Bölge otoparklarında yüzde 20,31, 3. Bölge otoparklarında ise yüzde 12,82 oranında artış yapıldığını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Zam oranlarının yüzde 115’e ulaştığı iddialarına ilişkin açıklama yapan İBB Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, “Kamuoyunda paylaşılan yanıltıcı bilgilere itibar edilmemelidir” ifadelerini kullandı.
Özcan, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni İSPARK ücretleriyle ilgili detayları paylaşarak, İstanbul 1., 2. ve 3. bölgelerdeki otoparklar ile Fatih’teki Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesine uygulanan zam oranlarını kamuoyuna duyurdu.
Özcan'ın, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"DÜN İBB MECLİSİNDEN GEÇEN İSPARK FİYAT TARİFESİNDEKİ GERÇEK YÜZDELER AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR. KİMİ ÇEVRELERİN KAMUOYU İLE PAYLAŞTIĞI YANILTICI VERİLER DİKKATE ALINMAMALIDIR.