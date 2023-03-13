İflas korkuları, piyasaları sarstı Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından, bu durumun küresel finans sektöründe bir domino etkisi yaratacağına dair inançlar piyasaları sarstı. Yabancı uzmanlar bu günlerde risk almaktan kaçınmayı tavsiye ettiler.

Goldman Sachs Group ekonomistleri yayımladıklar bir notta, son kargaşanın bir sonucu olarak, Fed'in önümüzdeki hafta faiz artışı yapmasını beklemediklerini söylediler. 1 | 8

Pershing Square'in kurucusu ve milyarder bir yatırımcı olan, Bill Ackman'a göre, Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün ardından daha fazla bankanın batması olası. 2 | 8

Kairos Partners Portföy yöneticisi Alberto Tocchio, "Piyasa son olaylarla sarsıldı ve bence piyasalara olumlu ruh hali kısa vadede geri dönmeyecek. Bunun bir etkisi olarak piyasadan bazı kaldıraçlı işlemlerde ve likit olmayan varlıklar konusunda daha fazla zayıflık ve daha fazla inceleme beklerim" dedi. 3 | 8