İflaslar peş peşe! 3 banka 95 şubesini resmen kapatıyor

Plan kapsamında 53 Lloyds Bank, 31 Halifax ve 11 Bank of Scotland şubesi faaliyetlerini sonlandıracak. Böylece grubun son dönemde açıkladığı kapanış sayısı daha da artmış oldu. Lloyds ayrıca Ekim ayına kadar 49 şubeyi daha kapatmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl ise 136 şubenin kapanacağı açıklanmıştı.