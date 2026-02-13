İflaslar peş peşe! 3 banka 95 şubesini resmen kapatıyor
İflasların peş peşe geldiği İngiltere’de, birçok sektörde yaşanan sıkıntıların ardından bu kez de üç banka 95 şubesini kapatma kararı aldı.
İngiltere’de banka şubelerindeki kapanış dalgası sürüyor. Lloyds Banking Group, Lloyds Bank, Halifax ve Bank of Scotland markalarına ait toplam 95 şubenin Mayıs 2026 ile Mart 2027 arasında kapatılacağını duyurdu.
Plan kapsamında 53 Lloyds Bank, 31 Halifax ve 11 Bank of Scotland şubesi faaliyetlerini sonlandıracak. Böylece grubun son dönemde açıkladığı kapanış sayısı daha da artmış oldu. Lloyds ayrıca Ekim ayına kadar 49 şubeyi daha kapatmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl ise 136 şubenin kapanacağı açıklanmıştı.