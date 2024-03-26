İhtiyaç kredi taksitlerinde son durum ne oldu? İşte banka banka yeni oranlar
Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı 500 baz puanlık artışın ardından, bankalar yeni haftaya kredi faiz oranlarında yükselişle başladı. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 100.000 TL kredinin banka banka 24 ay vadeli taksit ve toplam geri ödeme tutarları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz perşembe günü politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 45 seviyesinden yüzde 50’ye çekti. Bu artışın ardından, bankalar da kredi faiz oranlarını yükseltti.
Bankacılık sektörü daha geçen hafta ihtiyaç kredi faizini artırırken, yeni haftaya da artışla girildi. Geçen hafta yüzde 4,3 olan bir özel bankanın ihtiyaç kredi faizi bu hafta yüzde 6’ya çıkarken, bazı kamu bankalarında yüzde 4,94 olan ihtiyaç kredi faizi yeni haftaya yüzde 5,34 ile başladı. İhtiyaç kredi faizinin yanı sıra konut ve taşıt kredi faiz oranlarında da yükselişler var.
Merkez Bankası, ihtiyaç ve ticari kredilerde bankalara büyüme sınırı uyguluyor.
İşte 100.000 TL kredinin banka banka 24 ay vadeli taksit ve toplam geri ödeme tutarları:
ING
Faiz oranı: Yüzde 4,57
Aylık taksit: 7.924 TL
Toplam geri ödeme: 190.688 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 4,10
Aylık taksit: 7.481 TL
Toplam geri ödeme: 180.130 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 4,19
Aylık taksit: 7.565 TL
Toplam geri ödeme: 182.145 TL