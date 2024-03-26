İhtiyaç kredi taksitlerinde son durum ne oldu? İşte banka banka yeni oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz perşembe günü politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 45 seviyesinden yüzde 50’ye çekti. Bu artışın ardından, bankalar da kredi faiz oranlarını yükseltti.

Bankacılık sektörü daha geçen hafta ihtiyaç kredi faizini artırırken, yeni haftaya da artışla girildi. Geçen hafta yüzde 4,3 olan bir özel bankanın ihtiyaç kredi faizi bu hafta yüzde 6’ya çıkarken, bazı kamu bankalarında yüzde 4,94 olan ihtiyaç kredi faizi yeni haftaya yüzde 5,34 ile başladı. İhtiyaç kredi faizinin yanı sıra konut ve taşıt kredi faiz oranlarında da yükselişler var.

Merkez Bankası, ihtiyaç ve ticari kredilerde bankalara büyüme sınırı uyguluyor.