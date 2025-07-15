İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu: İşte oranlar
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları güncellendi. Peki, 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen bir tüketici, hangi bankadan ne kadar faiz oranıyla kredi alabilir? Aylık taksit tutarı ne olur? Toplam geri ödeme tutarı hangi bankada daha düşük?
15 Temmuz 2025 itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye giden bankalar, farklı vade seçenekleri ve ödeme planlarıyla cazip teklifler sunuyor.
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İşte 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi için banka banka faiz oranları, toplam geri ödeme tutarları ve aylık taksit detayları…
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