İhtiyaç kredilerinde son durum: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Merkez Bankası'nın ekim ayında faiz indirimi kararı ve indirimlerin devam edeceği öngörüsü bankaları da hareketlendirdi, ihtiyaç kredilerinde faizler düşmeye başladı. İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları...
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı bankaları harekete geçirdi. Bazı bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yüzde 3'ün altına geriledi.
Peki 100 bin TL kredi çeken ne kadar ödüyor? İşte detaylar...
