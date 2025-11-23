İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarıyla birlikte mevduat ürünlerine yönelik aramalar azalırken, ihtiyaç kredisi aramaları arttı. Peki 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen bir kişi ne kadar faiz öder? İşte Kasım ayının son haftası itibariyle 100 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları ve 12 ay vade için toplam geri ödeme tutarları...
Merkez Bankası’nın Temmuz ayında başlattığı faiz indirimleri, internette kredi ve mevduat ürünlerine yönelik arama eğilimlerini değiştirdi.
KREDİ ARAMALARI ARTTI, MEVDUAT DÜŞTÜ
Kredi faizlerindeki düşüş dijital arama hacmini yukarı iterken, mevduat aramalarında ise zayıflama gözlendi.
Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte bankaların Kasım 2025 itibarıyla sunduğu faiz oranları ve toplam ödeme tutarları: