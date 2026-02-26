İhtiyaç kredilerinde son durum! En uygun kredi hangi bankada? İşte 100 TL’nin geri ödemesi...
Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında tablo netleşti. Şubat 2026 itibarıyla en düşük faizle ihtiyaç kredisi hangi bankada? 100 TL'nin 12 ay vadede geri ödemesi ve aylık taksit tutarı ne kadar oldu? İşte banka banka detaylar..
Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik sürerken özellikle nakit ihtiyacı bulunan ihtiyaç kredisi faiz oranları konusunda araştırma yapmaya devam ediyor.
Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar?
1 | 21
İşte bankaların Şubat 2026 itibarıyla sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları:
2 | 21