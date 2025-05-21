İhtiyaç kredilerine faiz freni, tüketici beklemeye geçti: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre ihtiyaç kredilerinde yükseliş ivmesi, son 3 haftanın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Faizlerde son dönemde yaşanan artış, tüketicinin 'beklemesine' neden oldu. Peki 100 bin TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz oranını hangi bankalar veriyor? 100 bin TL'nin 12, 24 ve 36 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası tarafından fiyat istikrarı için uygulanan sıkı para politikası faizlerin yükselmesine neden oldu. Tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç kredisi faizlerinde de dikkat çeken gelişmeler var.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre ihtiyaç kredilerinin büyüklüğü 9 Mayıs ile biten haftada 1 trilyon 629,55 milyon liraya ulaştı. Bir önceki hafta söz konusu kredi hacmi 1 trilyon 621,20 milyon lira olmuştu. Böylece önceki hafta ihtiyaç kredisi hacminde 8,35 milyar liralık bir artış kaydedildi.
TÜKETİCİLER BEKLEMEYE GEÇTİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre veriler ihtiyaç kredilerinin artış hızının son 3 haftanın en düşük seviyesinde kaldığını da gösterdi. Faiz oranlarındaki yüksek seyir tüketicileri “bekleme” konumuna geçirdi.