İhtiyaç kredilerine faiz freni, tüketici beklemeye geçti: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre ihtiyaç kredilerinin büyüklüğü 9 Mayıs ile biten haftada 1 trilyon 629,55 milyon liraya ulaştı. Bir önceki hafta söz konusu kredi hacmi 1 trilyon 621,20 milyon lira olmuştu. Böylece önceki hafta ihtiyaç kredisi hacminde 8,35 milyar liralık bir artış kaydedildi.