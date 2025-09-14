Kredi çekecekler dikkat! 100 bin ve 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık geri ödemesi ne kadar oldu?

TCMB, politika faizini %43’ten %40,50’ye çekerek piyasanın beklentisinin biraz üzerinde bir indirim yaptı. Faiz indirimlerinin devamı, kredi ve mevduat oranlarının seyrini yakından etkiliyor.

Peki, 100 bin ve 200 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinin geri ödemesi ne kadar?