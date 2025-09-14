Kredi çekecekler dikkat! 100 bin ve 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık geri ödemesi ne kadar oldu?
Temmuz ayından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerine başlamasının ardından bankalarda kredi faiz oranları önemli ölçüde geriledi. Eylül ayında konut kredisi faiz oranları %2,69 seviyelerine kadar düşerken, taşıt kredilerinde %2,90 seviyeleri görüldü. İhtiyaç kredileri ise yaklaşık %3,00 civarında işlem görüyor. Peki, 100 bin ve 200 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...
TCMB, politika faizini %43’ten %40,50’ye çekerek piyasanın beklentisinin biraz üzerinde bir indirim yaptı. Faiz indirimlerinin devamı, kredi ve mevduat oranlarının seyrini yakından etkiliyor.
Peki, 100 bin ve 200 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinin geri ödemesi ne kadar?