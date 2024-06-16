İhtiyaç kredisi çekerken nelere dikkat etmeli? İşte, güncel vadeler ve limitler!
Nakit ihtiyacı olan herkesin aklına ilk gelenlerden biri olan ihtiyaç kredisi hakkında gerekli bilgiler araştırılıyor. Vatandaşlar "İhtiyaç kredisine kimler başvurabilir? İhtiyaç kredisine başvurmak için hangi belgeler gerekli?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, konu hakkında tüm detaylar...
Karşılaştırma sitesi encazip.com, ihtiyaç kredisiyle ilgili merak edilenleri araştırdı. İşte, nakit ihtiyacı olan herkesin ihtiyaç kredisi hakkında bilmesi gerekenler...
İhtiyaç kredisi nedir?
İhtiyaç kredisi, tüketicilerin alışveriş, tatil, ev tadilatı gibi genel ihtiyaçları için kullandıkları ve çoğunlukla ipoteksiz olarak kullanılan bir kredi türüdür ve en çok tercih edilen finansman sağlama yöntemidir.
İhtiyaç kredisine nasıl başvurulur?
İhtiyaç kredisine banka şubelerinden, bankaların dijital mecralarından veya anlaşmalı web sitelerden başvuru yapılabilir. Şubeye gitmek istemeyenler online olarak ya da mobil uygulamadan dijital bankacılık aracılığıyla uzaktan başvuruda bulunabilirler. Online bankacılık, bankaların çağrı merkezleri, bazı bankalarda SMS ile, banka şubeleri, banka ATM’leri ve kredi vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Kimler başvurabilir?
İhtiyaç kredisi, aktif olarak çalışan ya da belgelenebilir geliri bulunan kişiler tarafından talep edilebilir. Emekliler başvuruda bulunabilir. Çalışan kişilerin ise sigorta girişi en az üç ay önce yapılmış olması gerekir. Gelirini belgeleyebilen, banka tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz tamamlayan kişiler, kredi notlarının da yeterli olması durumunda ihtiyaç kredisi alabilir.