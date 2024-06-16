İhtiyaç kredisi çekerken nelere dikkat etmeli? İşte, güncel vadeler ve limitler!

Kimler başvurabilir?

İhtiyaç kredisi, aktif olarak çalışan ya da belgelenebilir geliri bulunan kişiler tarafından talep edilebilir. Emekliler başvuruda bulunabilir. Çalışan kişilerin ise sigorta girişi en az üç ay önce yapılmış olması gerekir. Gelirini belgeleyebilen, banka tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz tamamlayan kişiler, kredi notlarının da yeterli olması durumunda ihtiyaç kredisi alabilir.