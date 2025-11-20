İhtiyaç kredisi faiz oranı düştü mü? 150 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Geçen haftaya kadar en düşük yüzde 2,99 olan ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta geriledi. Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 150 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredisi faiz oranlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
BU HAFTA FAİZLERDE DÜŞÜŞ VAR
Bankalarca sunulan 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında ise ‘yeni müşteri’ gibi bazı kampanyalar kapsamında faizlerde olduğu görülüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen haftaya kadar en düşük yüzde 2,99 olan ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta yüzde 2,79’a geriledi.