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  4. İhtiyaç kredisi faiz oranında indirim var mı? Son durum ne? 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

İhtiyaç kredisi faiz oranında indirim var mı? Son durum ne? 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararının ardından tüketiciler “en düşük faizli ihtiyaç kredisini” merak ediyor. Bankalardan “vadeye göre” yeni indirimler geldi. 100 bin TL kredi için 36 ay vadeli en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,99 olarak devam ediyor. Ancak 12 ay ve 24 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde yeni indirimler var. Peki en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranını hangi banka veriyor? 100 bin TL kredinin geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar..

İhtiyaç kredisi faiz oranında indirim var mı? Son durum ne? 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indirimi kararının ardından dikkatler kredi faiz oranlarına çevrildi.

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İhtiyaç kredisi faiz oranında indirim var mı? Son durum ne? 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

Tüketiciler “en düşük faizli ihtiyaç kredisini” merak ediyor. Bu hafta 12 ve 24 ay vadeli kredi oranlarında dikkat çeken indirimler var.

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İhtiyaç kredisi faiz oranında indirim var mı? Son durum ne? 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

Mart başında yüzde 3,55 olan 1 yıl vadeli kredilerdeki en düşük oran, bu hafta yüzde 3,29’a kadar geriledi. 2 yıl vadeli kredilerde de en düşük faiz oranının yüzde 3,29’dan yüzde 2,99’a kadar gerilediği görüldü.

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İhtiyaç kredisi faiz oranında indirim var mı? Son durum ne? 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 14 Mart 2025 itibarıyla 100 bin TL kredinin 1, 2 ve 3 yıl vadeli en düşük kredi faiz oranları ve örnek ödeme tabloları şöyle oluştu:

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