İhtiyaç kredisi faiz oranında indirim var mı? Son durum ne? 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Mart başında yüzde 3,55 olan 1 yıl vadeli kredilerdeki en düşük oran, bu hafta yüzde 3,29’a kadar geriledi. 2 yıl vadeli kredilerde de en düşük faiz oranının yüzde 3,29’dan yüzde 2,99’a kadar gerilediği görüldü.