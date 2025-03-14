İhtiyaç kredisi faiz oranında indirim var mı? Son durum ne? 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararının ardından tüketiciler “en düşük faizli ihtiyaç kredisini” merak ediyor. Bankalardan “vadeye göre” yeni indirimler geldi. 100 bin TL kredi için 36 ay vadeli en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,99 olarak devam ediyor. Ancak 12 ay ve 24 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde yeni indirimler var. Peki en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranını hangi banka veriyor? 100 bin TL kredinin geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar..
Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indirimi kararının ardından dikkatler kredi faiz oranlarına çevrildi.
Tüketiciler “en düşük faizli ihtiyaç kredisini” merak ediyor. Bu hafta 12 ve 24 ay vadeli kredi oranlarında dikkat çeken indirimler var.
Mart başında yüzde 3,55 olan 1 yıl vadeli kredilerdeki en düşük oran, bu hafta yüzde 3,29’a kadar geriledi. 2 yıl vadeli kredilerde de en düşük faiz oranının yüzde 3,29’dan yüzde 2,99’a kadar gerilediği görüldü.