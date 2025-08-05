İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti: İşte 100 bin TL'lik kredinin geri ödeme tablosu
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz 2025 döneminde aldığı faiz indirimi kararı, bankaların kredi faiz oranlarında değişikliklere yol açtı. Bu gelişme, ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel piyasa koşullarında kredi faiz oranlarının ne seviyede olduğu ve 12 ay vadeli 100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için faiz oranlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.
Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesiyle birlikte bankalar, kredi faiz oranlarını yeniden düzenledi. Bu durum, kredi maliyetlerinde azalma beklentisi yaratırken, bankaların kendi iç risk politikaları ve piyasa rekabeti nedeniyle faiz oranlarında farklılıklar oluşabiliyor.
100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları ve vade seçenekleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 12 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisinin faiz oranları ve geri ödemesi...