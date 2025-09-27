İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü: Hangi bankada ne kadar? İşte 150 bin TL'nin geri ödemesi

Tüketiciler “en uygun faizli ihtiyaç kredisini” hangi bankaların verdiğini merak ediyor. Bazı bankalar kampanyalarla birlikte ihtiyaç kredisi faiz oranlarını son ayların en düşük seviyelerine indirdi. Bir bankada oranlar yeni müşteri kampanyası kapsamında yüzde 1,99’a kadar geriledi. Son ayların en düşük seviyesine işaret eden bu oranla birlikte 150 bin TL’nin geri ödemesi de dip yaptı.Peki en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 150 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...