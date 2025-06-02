İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 100 bin TL için banka banka geri ödeme planı

2025 Kurban Bayramı öncesinde artan nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları güncellendi. 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar için banka banka ödeme planları belli oldu. Güncel kredi faiz oranları ve aylık taksit tutarları, bayram öncesi bütçesini planlamak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

İşte 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 24 ay vadeli en uygun kredi seçenekleri: