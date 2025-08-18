İhtiyaç kredisi faiz oranları nasıl? 125 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ay vadeli geri ödeme tablosu nasıl?
Merkez Bankası'nın indirim kararının ardından faizlerde düşüş trendi başlarken tüketiciler de en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranını merak ediyor. Uzmanlar gelecek aylarda faizlerde daha fazla düşüş yaşanmasını bekliyor, tüketicilere “uzun vadeli ve yüksek tutarlı” kredi kullanımının yanlış bir strateji olabileceği yönünde uyarıda bulunuyor. 18 Ağustos haftasında en ucuz ihtiyaç kredileri faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL’nin 12, 24, 36 ay vadeli aylık ve toplam güncel geri ödeme tabloları nasıl? İşte detaylar...
Faizlerde başlayan düşüş trendi kredi kullanmayı planlayan tüketicileri de heyecanlandırdı. Kredi hacminde dikkat çeken artış yaşanırken, tüketiciler de “en ucuz ihtiyaç kredisini” hangi bankaların verdiğini merak ediyor.
EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI NE?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca bu hafta başında sunulan ihtiyaç kredisi oranlarına bakıldığında 125 bin TL kredi için 12, 24 ve 36 ay vadede farklı oranlar kendini gösteriyor.
12 ay vadeli kredilerde en düşük oran yüzde 3,39 olarak öne çıkarken, 36 vadeli kredilerde bu rakam yüzde 2,99 seviyesine kadar geriliyor.