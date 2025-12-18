İhtiyaç kredisi faiz oranlarında indirim var mı? 250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
TCMB’nin geçen hafta politika faizini yüzde 38’e indirmesinin adından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirim olup olmadığı merak ediliyor. Peki en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı ne? En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 250 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faiz oranını 150 baz puan düşürmesinin ardından bankalar da kredi faizlerinde harekete geçti ve ilk indirim konut kredisi faiz oranlarında gerçekleşti.
EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?
TCMB'nin faiz indirim kararının ardından bankaların ihtiyaç kredilerinde henüz yeni bir indirime gitmediği görülüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta da en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,79 seviyesinde bulunuyor.