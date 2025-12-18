İhtiyaç kredisi faiz oranlarında indirim var mı? 250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

TCMB'nin faiz indirim kararının ardından bankaların ihtiyaç kredilerinde henüz yeni bir indirime gitmediği görülüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta da en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,79 seviyesinde bulunuyor.