İhtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum: 500 bin TL'nin 12 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş olup olmadığı merak ediliyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları ve vade seçenekleri bankalara göre değişiklik gösteriyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranını hangi banka veriyor? 500 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve 500 bin TL'nin geri ödeme tablosu...
Haber Global'de yer alan habere göre 500 bin TL'lik 12 ay vadeli krediler için faiz oranları yüzde 3,6 ile yüzde 4,2 arasında değişiyor. Aylık taksitler 56 bin TL seviyesinden başlarken, toplam geri ödeme tutarı 696 bin TL'ye kadar yükseliyor.
