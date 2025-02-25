İhtiyaç kredisi faizinde son durum ne? 125 ve 250 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Tüketici kredilerinde son 3 ayda 100 milyar liralık bir artış yaşandı ve toplam kredi hacmi 2 trilyon 90 milyar liraya yükseldi. Piyasada dikkatler gelecek hafta açıklanacak şubat enflasyonu ve TCMB faiz kararına çevrilirken; ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da gerileme sürüyor. Bu hafta iki bankada 36 ay vadeli krediler için 2,99 oranı öne çıktı. Peki ihtiyaç kredisinde en ucuz oranları hangi banka veriyor? 125 bin ve 250 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasalarda şubat aynın son işlem haftası da geride kalmak üzereyken dikkatler gelecek hafta açıklanacak enflasyon rakamları ve TCMB’nin faiz kararına çevrildi.
Ekonomistler; martta 250 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin ağırlık kazanmaya başladığını düşünüyor.
DİKKATLER TÜKETİCİ KREDİLERİNE ÇEVRİLDİ
Bu arada yeni faiz indirimlerine odaklanan tüketici kredilerinde de ivmelenme devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;
* 14 Şubat ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 90 milyar liraya kadar yükseldi.
* 13 haftalık süreç dikkate alındığında; 22 Kasım ile biten haftada kredi hacmi 1 trilyon 91 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.
* Böylece söz konusu dönemde tüketici kredileri yaklaşık 100 milyar TL artış kaydetti.