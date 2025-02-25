İhtiyaç kredisi faizinde son durum ne? 125 ve 250 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

DİKKATLER TÜKETİCİ KREDİLERİNE ÇEVRİLDİ

Bu arada yeni faiz indirimlerine odaklanan tüketici kredilerinde de ivmelenme devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;

* 14 Şubat ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 90 milyar liraya kadar yükseldi.

* 13 haftalık süreç dikkate alındığında; 22 Kasım ile biten haftada kredi hacmi 1 trilyon 91 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

* Böylece söz konusu dönemde tüketici kredileri yaklaşık 100 milyar TL artış kaydetti.