İhtiyaç kredisi faizlerinde gerileme! 125 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi ne kadar?
Bankalar, TCMB’den gelecek hafta beklenen faiz indirimi öncesinde harekete geçerek, kredi faizlerini aşağı çekmeye başladı. 36 ay vadeli kredilerde en düşük oran yüzde 2,99’a kadar gerilerken, bankadan para çekecek tüketicilere “vadeyi ve miktarı kısa tut” önerisi geliyor. İhtiyaç kredilerinde en düşük oranlar hangi bankalarda? 125 bin TL için 12, 24 ve 36 ayda güncel geri ödeme tabloları nasıl oluşuyor? İşte detaylar...
Merkez Bankasının kritik faiz kararına 1 hafta kala dikkatler bir yandan kredi faizlerine de çevrildi. Toplam krediler içinde en yüksek hacme sahip ihtiyaç kredisi faizlerinde, bu hafta sınırlı da olsa düşüşler yaşanıyor.
Bankalar, TCMB’den beklenen faiz indirimi öncesinde harekete geçerek, kredi faizlerini aşağı çekmeye başladı. Bazı bankalar da kampanyalarla daha düşük faizli kredi seçeneklerini devreye aldı.
1 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ
17 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca 1 yıl vadede sunulan en düşük oranlı krediler şöyle:
-Alternatif Bank: %3,59
-TEB: %3,65
-ING: %3,79
-ON Dijital: %3,89
-Denizbank: %3,99