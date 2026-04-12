İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum! 200 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...
Faiz oranlarının yüzde 3,5 ile yüzde 4,5 arasında değiştiği ihtiyaç kredilerinde, 200 bin TL’nin 24 ay vadeli geri ödemesi 330 bin TL ile 370 bin TL arasında değişiyor. Aylık taksitler ise 15 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. İşte detaylar...
200 bin TL kredi çeken bir vatandaş, 24 ay vadede ayda ortalama 14 ila 15 bin TL ödeme yapıyor.
Faiz oranlarının %4 civarında seyrettiği piyasada, toplam geri ödeme ise 350 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Uzmanlara göre kısa vadede taksitler yüksek, ama vade uzadıkça toplam borç daha da artıyor.
Ayrıca kredi notu, gelir durumu ve banka kampanyalarına göre sunulan faiz oranlarının değişebileceği vurgulanıyor. Ek olarak dosya masrafı ve sigorta ücretlerinin de toplam maliyeti artıran unsurlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.
Uzmanlara göre, kredi kullanmadan önce yalnızca aylık taksit tutarına değil, toplam geri ödeme miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor.
12 Nisan 2026 itibarıyla 200 bin TL ihtiyeç kredisinin 24 ay vadeli geri ödemesi ve aylık taksit oranları banka banka şöyle şekillendi.