İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum! 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...
Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar ve bünyesine yeni müşteriler katmayı hedefleyen bankalar için ihtiyaç kredisi piyasasında rekabet hız kazandı. 24 ay vadeyle 250.000 TL kredi çekmek isteyen tüketiciler için bankaların sunduğu faiz ve kâr payı oranları, aylık taksit tutarları ile toplam geri ödeme rakamları netleşti. İşte 250 bin TL ihtiyaç kredisinin banka banka 24 aylık maliyet tablosu...
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