İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 125 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen bu hafta ihtiyaç kredisi faiz oranlarında herhangi bir düşüş olmadı. İhtiyaç kredisi faizlerinde en düşük oran yüzde 2,99 olarak devam ediyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL’nin 12 ve 24 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından dikkatler kredi faiz oranlarına çevrildi. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ihtiyaç kredisi faiz oranlarında geçen hafta herhangi bir değişim olmamıştı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen bu hafta da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında herhangi bir düşüş gözlenmedi. En düşük kredi faiz oranı yüzde 2,99 olarak devam ediyor.
EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Bankalarca ilan edilen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle:
TEB: %2,99
Alternatif Bank: %3,29
ON Dijital: %3,59
Denizbank: %3,61
QNB: %3,64
Türkiye Finans: %3,65
ING: %3,69
Yapı Kredi: %3,69