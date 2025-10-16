İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 150 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
İhtiyaç kredisi faizlerinde bu hafta yeni indirim var mı? En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 150 bin TL’nin 12 ve 24 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 3 Ekim ile sona eren haftada 1 trilyon 923,83 milyar liraya yükseldi.
Söz konusu haftada ihtiyaç kredisi hacminde yaklaşık 11,5 milyar liralık artış oldu. Bu artış, önceki hafta gerçekleşen 37 milyar liralık yükselişin gerisinde kaldı ve haftalık bazda ihtiyaç kredisi talebinin gerilediği görüldü.
KREDİ FAİZLERİNDE SON DURUM NE? İNDİRİM VAR MI?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ihtiyaç kredisi faizlerine bakıldığında ise bu hafta yeni bir düşüşün yaşanmadığı görüldü. Eylül enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ekim ayı TÜFE verisinin de yüksek gelebileceği yönündeki tahminler, faizlerde gevşeme hızını durdurdu.