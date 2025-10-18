İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 200 bin TL'nin 24 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?

Peki en uygun faiz oranları hangi bankalarda? 24 ay vadeli 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve 200 bin TL aylık ve toplam geri ödemesi...