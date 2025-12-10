İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?

TCMB’nin faiz kararı öncesinde bankaların da bekleyişe geçtiği görülüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta en düşük yüzde 2,79 seviyesinde bulunan ihtiyaç kredisi oranlarında bu hafta yeni bir indirimi olmadığı görülüyor.