İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
TCMB’nin perşembe günkü faiz kararı öncesinde bankaların faiz oranları merak ediliyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 200 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasalarda Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı yaklaşırken tüketiciler banka kredisi faiz oranlarını merak ediyor.
11 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında 100-200 baz puan bandında faiz indirimi kararı alınması bekleniyor.
Son durumda politika faizi yüzde 39,50 seviyesinde bulunuyor.
EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
TCMB’nin faiz kararı öncesinde bankaların da bekleyişe geçtiği görülüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçen hafta en düşük yüzde 2,79 seviyesinde bulunan ihtiyaç kredisi oranlarında bu hafta yeni bir indirimi olmadığı görülüyor.