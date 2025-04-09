İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 300 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında yapılan güncellemelerle birlikte kredi çekmek isteyenler en düşük faizi sunan bankaları merak ediyor. Peki hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? 12 ay vadeli 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da değişiklik oldu.
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Haber Global'de yer alan habere göre 8 Nisan 2025 itibariyle 12 ay vadeli 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödeme tablosu da netleşti.
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