İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum ne? 400 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Peki Şubat 2026 itibarıyla en uygun faizli ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 400 TL'nin 12 ay vadeli aylık ev toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve 400 bin TL'nin geri ödemesi...